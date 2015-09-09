Панайот Хартияди - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Панайот
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Хартияди
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|166
|Вес
|64
|Имя
|Панайот
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Хартияди
|Команда
|Лада-Тольятти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|166
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -32'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|1' -82'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|20.10.2015
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.10.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.10.2015
|1' -46'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.10.2015
|74' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|19.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|42'
|15.09.2015
|1' -46'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Носта (Новотроицк)
|09.09.2015
|1' -46'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.2015
|63' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:4
|Волга (Ульяновск)