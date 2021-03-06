|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Динамо Бр (Брянск)
|03.04.2021
|1' -46'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|44'
|28.03.2021
|1' -57'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Акрон (Тольятти)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)