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    Станислав Причиненко - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Станислав
    Фамилия Причиненко
    Состав Без клуба
    Родной город Симферополь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 июня 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Динамо Бр (Брянск)
    03.04.2021 1' -46' Акрон (Тольятти) 0:0 Томь (Томск)
    44'
    28.03.2021 1' -57' Чертаново (Москва) 0:1 Акрон (Тольятти)
    24.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    20.03.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:1 Акрон (Тольятти)
    14.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 Оренбург (Оренбург)
    06.03.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 1:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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