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Никола Тонев
Статистика
Никола Тонев - статистика
Завершил карьеру
12 ноября 1985 (40)
#29 | Защитник
186 см | 78 кг
Северная Македония
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь-Газпром
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Мордовия
3 : 4
07.11.2011
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
КАМАЗ
1 : 0
04.11.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
2 : 0
27.10.2011
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Волгарь
0 : 0
24.10.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
2 : 2
17.10.2011
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Урал
0 : 0
15.09.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Оренбург
1 : 3
12.09.2011
Волгарь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
1 : 1
01.09.2011
Шинник
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
1 : 5
29.08.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
0 : 0
22.08.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Волгарь
3 : 1
12.08.2011
Торпедо Вл
61' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 0
07.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Торпедо
0 : 0
04.06.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
1 : 0
27.05.2011
Химки
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
2 : 0
24.05.2011
Факел
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Черноморец
3 : 0
15.05.2011
Волгарь
66' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 3
04.05.2011
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Динамо Бр
0 : 0
25.04.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
15.04.2011
Cибирь
Был в запасе
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