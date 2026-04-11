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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Милан Петржела
Статистика
€ 10 тыс
Милан Петржела - статистика
Словацко
19 июня 1983 (43), Прага
#11 | Полузащитник
175 см | 65 кг
Чехия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
17
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
1 : 3
11.04.2026
Градец-Кралове
64' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Спарта
5 : 2
15.03.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 2
07.03.2026
Млада Болеслав
1' - 61'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Карвина
0 : 2
01.03.2026
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
2 : 0
21.02.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
1 : 2
14.02.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Яблонец
0 : 0
07.02.2026
Словацко
75' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Словацко
2 : 2
01.02.2026
Баник
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
1' - 77'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
3 : 0
06.12.2025
Виктория
1' - 59'
33'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
3 : 0
29.11.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Градец-Кралове
4 : 0
08.11.2025
Словацко
67' - 90'
84'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
0 : 3
01.11.2025
Слован
66' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 0
19.10.2025
Спарта
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
46' - 90'
70'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
1 : 1
09.08.2025
Словацко
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 1
03.08.2025
Славия
1' - 46'
41'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Фастав
1 : 1
26.07.2025
Словацко
75' - 90'
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