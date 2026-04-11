Статистика по турнирам

Чехия. Шанс Лига 2025/2026 Чехия. Шанс Лига 2024/2025 Чехия. Фортуна Лига 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Чехия. Фортуна Лига 2022/2023 Чехия. Синот Лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Чехия. Синот Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Copa del Sol 2011 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011