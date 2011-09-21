Франческо Грандольфо - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Грандольфо
|Команда
|Бари
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кастеллана Гротте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Франческо
|Фамилия
|Грандольфо
|Команда
|Бари
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кастеллана Гротте
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кьево
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|90' -90'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|24.04.2012
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кьево (Верона)
|21.04.2012
|87' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:2
|Катания (Катания)
|01.04.2012
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Кьево (Верона)
|02.10.2011
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:0
|Кьево (Верона)
|21.09.2011
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:0
|Наполи (Неаполь)