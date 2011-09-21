Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франческо Грандольфо - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Франческо
    Фамилия Грандольфо
    Команда Бари
    Состав Молодежный
    Родной город Кастеллана Гротте
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июля 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кьево 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 90' -90' Кьево (Верона) 1:0 Лечче (Лечче)
    24.04.2012 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:0 Кьево (Верона)
    21.04.2012 87' -90' Кьево (Верона) 0:0 Удинезе (Удине)
    07.04.2012 Был в запасе Кьево (Верона) 3:2 Катания (Катания)
    01.04.2012 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:2 Кьево (Верона)
    02.10.2011 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:0 Кьево (Верона)
    21.09.2011 Был в запасе Кьево (Верона) 1:0 Наполи (Неаполь)
    • Читайте нас: 
    11