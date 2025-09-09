Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Лига Европы 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ 2008