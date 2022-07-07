Константин Васильев - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Васильев
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1984 (38 лет)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -86'
|СИК (Сейняйоки)
|4:2
|Флора (Таллин)
|07.07.2022
|1' -90'
|Флора (Таллин)
|1:0
|СИК (Сейняйоки)
|86'