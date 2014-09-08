Ало Бяренгруб - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Ало
|Фамилия
|Бяренгруб
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кехтна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Ало
|Фамилия
|Бяренгруб
|Команда
|Нымме Калью
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кехтна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эстония
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.10.2015
|Был в запасе
|Эстония
|0:1
|Швейцария
|09.10.2015
|Был в запасе
|Англия
|2:0
|Эстония
|08.09.2015
|Был в запасе
|Словения
|1:0
|Эстония
|05.09.2015
|Был в запасе
|Эстония
|1:0
|Литва
|15.11.2014
|Был в запасе
|Сан-Марино
|0:0
|Эстония
|12.10.2014
|Был в запасе
|Эстония
|0:1
|Англия
|09.10.2014
|1' -90'
|Литва
|1:0
|Эстония
|08.09.2014
|Был в запасе
|Эстония
|1:0
|Словения