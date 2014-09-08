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    Ало Бяренгруб - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Ало
    Фамилия Бяренгруб
    Команда Нымме Калью
    Состав Основной
    Родной город Кехтна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.10.2015 Был в запасе Эстония 0:1 Швейцария
    09.10.2015 Был в запасе Англия 2:0 Эстония
    08.09.2015 Был в запасе Словения 1:0 Эстония
    05.09.2015 Был в запасе Эстония 1:0 Литва
    15.11.2014 Был в запасе Сан-Марино 0:0 Эстония
    12.10.2014 Был в запасе Эстония 0:1 Англия
    09.10.2014 1' -90' Литва 1:0 Эстония
    08.09.2014 Был в запасе Эстония 1:0 Словения
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