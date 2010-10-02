|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:3
|Лорьян (Лорьян)
|06.03.2011
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|5:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|26.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Брест (Брест)
|19.02.2011
|83' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|12.02.2011
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Монпелье (Монпелье)
|05.02.2011
|78' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|15.01.2011
|81' -90'
|Ренн (Ренн)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)