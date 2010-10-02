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    Апаресидо Силва Жонатан - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Апаресидо Силва
    Фамилия Жонатан
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1990 (32 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    06.03.2011 Был в запасе Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 83' -90' Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.02.2011 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 78' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    15.01.2011 81' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
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