Яцек Келб - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Яцек
|Фамилия
|Келб
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Яцек
|Фамилия
|Келб
|Команда
|Корона
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|61' -90'
|Брага (Брага)
|2:0
|Лех (Познань)
|17.02.2011
|53' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Брага (Брага)
|16.12.2010
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:1
|Лех (Познань)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|04.11.2010
|52' -90'
|Лех (Познань)
|3:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|30.09.2010
|53' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|26.08.2010
|1' -90'
|Лех (Познань)
|0:0
|Днепр (Днепр)