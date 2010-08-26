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    Яцек Келб - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Яцек
    Фамилия Келб
    Команда Корона
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 61' -90' Брага (Брага) 2:0 Лех (Познань)
    17.02.2011 53' -90' Лех (Познань) 1:0 Брага (Брага)
    16.12.2010 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 0:1 Лех (Познань)
    01.12.2010 Был в запасе Лех (Познань) 1:1 Ювентус (Турин)
    04.11.2010 52' -90' Лех (Познань) 3:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    30.09.2010 53' -90' Лех (Познань) 2:0 Зальцбург (Зальцбург)
    26.08.2010 1' -90' Лех (Познань) 0:0 Днепр (Днепр)
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