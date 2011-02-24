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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Лех
Брага - Лех: обзор матча 24 февраля 2011
Брага
24.02.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лех
8'
Алан
36'
Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Лех
+4
Желтая карточка
С. Ганцарчик
Желтая карточка
Артур
Красная карточка
М. Кикут
Замена
У. Эчиеджиле
️️️️
Алан
Желтая карточка
Кака
Замена
В. Убипарип
️️️️
С. Стилич
Замена
Л. Салино
️️️️
М. Моссоро
Замена
П. Сезар
️️️️
Э. Барбоза
Замена
Я. Келб
️️️️
Х. Волакиевич
Замена
Я. Вильк
️️️️
Д. Иньяч
ГОЛ! 2:0!
Лима
Пас отдал
Э. Барбоза
ГОЛ! 1:0!
Алан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Кака
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
7
Элдер Барбоза
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Алан
ПП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
4
Хуберт Волакиевич
ЦЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
10
Сергей Кривец
ЦП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Семир Стилич
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Брага
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
3
Анибал Капела
ЦЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
30
Леонардо Салино
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
27
Яцек Келб
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
4-5-1
1
Артур
28
Силвиу
4
Кака
2
Родригес
15
Мигел Гарсия
7
Барбоза
45
Виана
8
Моссоро
27
Куштодиу
30
Алан
9
Лима
3-2-2-1-1
27
Которовски
4
Волакиевич
22
Босацки
5
Арболеда
23
Кикут
22
Ганцарчик
10
Кривец
21
Иньяч
14
Стилич
9
Руднев
30
Алан
12
Эчиеджиле
12
Эчиеджиле
30
Алан
8
Моссоро
30
Салино
30
Салино
8
Моссоро
7
Барбоза
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
7
Барбоза
4
Волакиевич
27
Келб
27
Келб
4
Волакиевич
14
Стилич
14
Убипарип
14
Убипарип
14
Стилич
21
Иньяч
16
Вильк
16
Вильк
21
Иньяч
Остались в запасе
Брага
Лех
3
Анибал Капела
ЦЗ
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
32
Матеуш Можджень
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Остались в запасе
3
Анибал Капела
ЦЗ
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
Остались в запасе
32
Матеуш Можджень
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Главный тренер
Яцек Зелинский
Статистика матча Брага - Лех
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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