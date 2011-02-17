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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Брага
Лех - Брага: обзор матча 17 февраля 2011
Лех
17.02.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Брага
72'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Брага
Замена
М. Моссоро
️️️️
А. Мейонг-Зе
Замена
В. Убипарип
️️️️
А. Руднев
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
С. Кривец
Замена
Алан
️️️️
Э. Барбоза
Желтая карточка
Э. Барбоза
Замена
Я. Келб
️️️️
Я. Вильк
Замена
М. Можджень
️️️️
Б. Слюсарски
Желтая карточка
С. Стилич
Желтая карточка
Куштодиу
Желтая карточка
Я. Вильк
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
3
Иван Джурджевич
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
10
Сергей Кривец
ЦП
14
Семир Стилич
АП
29
Бартош Слюсарски
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Брага
1
Артур
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
15
Мигел Гарсия
ПЗ
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
30
Альберт Мейонг-Зе
ЦФ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
4
Хуберт Волакиевич
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Яцек Келб
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
14
Войо Убипарип
ЦФ
Брага
3
Анибал Капела
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
30
Алан
ПП
4-2-1-2
27
Которовски
22
Ганцарчик
22
Босацки
5
Арболеда
23
Кикут
16
Вильк
10
Кривец
14
Стилич
9
Руднев
29
Слюсарски
4-4-2
1
Артур
15
Мигел Гарсия
2
Родригес
4
Кака
28
Силвиу
30
Салино
45
Виана
7
Барбоза
27
Куштодиу
9
Лима
30
Мейонг-Зе
16
Вильк
27
Келб
27
Келб
16
Вильк
29
Слюсарски
32
Можджень
32
Можджень
29
Слюсарски
9
Руднев
14
Убипарип
14
Убипарип
9
Руднев
30
Мейонг-Зе
8
Моссоро
8
Моссоро
30
Мейонг-Зе
7
Барбоза
30
Алан
30
Алан
7
Барбоза
Остались в запасе
Лех
Брага
4
Хуберт Волакиевич
ЦЗ
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Зелинский
3
Анибал Капела
ЦЗ
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Остались в запасе
4
Хуберт Волакиевич
ЦЗ
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
Остались в запасе
3
Анибал Капела
ЦЗ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Главный тренер
Домингуш Пасьенса
Статистика матча Лех - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Городской стадион
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