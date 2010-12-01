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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Ювентус
Лех - Ювентус: обзор матча 01 декабря 2010
Лех
01.12.2010, среда, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
12'
А. Руднев
84'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Ювентус
ГОЛ! 1:1!
В. Яквинта
Пас отдал
М. Красич
Замена
М. Камински
️️️️
С. Стилич
Замена
А. Либертацци
️️️️
А. Траоре
Замена
Ф. Мело
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Д. Ландзафаме
️️️️
С. Пепе
Замена
М. Можджень
️️️️
А. Руднев
Замена
М. Кикут
️️️️
С. Кривец
ГОЛ! 1:0!
А. Руднев
Пас отдал
С. Стилич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
3
Иван Джурджевич
ВР
27
Кшиштоф Которовски
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
22
Бартош Босацки
(К)
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
10
Сергей Кривец
ЛП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
21
Славомир Пешко
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
14
Семир Стилич
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
39
Винченцо Камильери
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
17
Милош Красич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
27
Яцек Келб
ЦП
32
Матеуш Можджень
ЦП
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
45
Андреа Де Паола
ЦЗ
7
Давид Ландзафаме
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
46
Маттео Ливьеро
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
38
Альберто Либертацци
ЦФ
4-3-2
3
Джурджевич
31
Энрикес
22
Босацки
5
Арболеда
22
Войтковяк
10
Кривец
21
Иньяч
21
Пешко
14
Стилич
9
Руднев
4-4-2
13
Маннингер
39
Камильери
14
Кьеллини
19
Бонуччи
2
Траоре
17
Красич
10
Маркизио
22
Сиссоко
3
Пепе
10
Дель Пьеро
19
Яквинта
9
Руднев
32
Можджень
32
Можджень
9
Руднев
14
Стилич
35
Камински
35
Камински
14
Стилич
10
Кривец
23
Кикут
23
Кикут
10
Кривец
2
Траоре
38
Либертацци
38
Либертацци
2
Траоре
3
Пепе
7
Ландзафаме
7
Ландзафаме
3
Пепе
22
Сиссоко
30
Мело
30
Мело
22
Сиссоко
Остались в запасе
Лех
Ювентус
27
Яцек Келб
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
Главный тренер
Яцек Зелинский
45
Андреа Де Паола
ЦЗ
30
Марко Сторари
ВР
46
Маттео Ливьеро
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
27
Яцек Келб
ЦП
1
Ясмин Бурич
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
Остались в запасе
45
Андреа Де Паола
ЦЗ
30
Марко Сторари
ВР
46
Маттео Ливьеро
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
Главный тренер
Яцек Зелинский
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Лех - Ювентус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Городской стадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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