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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лех - Зальцбург
Лех - Зальцбург: обзор матча 30 сентября 2010
Лех
30.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
2 : 0
Завершен
Зальцбург
47'
М. Арболеда
80'
С. Пешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лех - Зальцбург
Желтая карточка
А. Вихнярек
Желтая карточка
С. Пешко
Замена
К. Дрыгас
️️️️
Д. Иньяч
Замена
А. Вихнярек
️️️️
А. Руднев
ГОЛ! 2:0!
С. Пешко
Замена
Р. Валлнер
️️️️
С. Циоммер
Замена
Х. Богоссян
️️️️
К. Ляйтгеб
Желтая карточка
С. Стилич
Замена
Я. Яншер
️️️️
Г. Сарате
Замена
Я. Келб
️️️️
Г. Войтковяк
ГОЛ! 1:0!
М. Арболеда
Желтая карточка
С. Циоммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
1
Ясмин Бурич
ВР
31
Луис Энрикес
ЛЗ
22
Бартош Босацки
ЦЗ
5
Мануэль Арболеда
ЦЗ
22
Гжегож Войтковяк
ПЗ
23
Марцин Кикут
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Сергей Кривец
ЦП
21
Димитрие Иньяч
ЦП
14
Семир Стилич
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
Зальцбург
25
Герхард Треммель
ВР
23
Ибрахим Секагья
ЦЗ
5
Рабиу Афолаби
ЦЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
15
Франц Шимер
ОП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
15
Симон Циоммер
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
33
Гонсало Сарате
ПП
11
Алан
ЦФ
Лех
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
27
Яцек Келб
ЦП
14
Камил Дрыгас
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
7
Роман Валлнер
ЦФ
43
Хоакин Богоссян
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бурич
22
Войтковяк
22
Босацки
5
Арболеда
31
Энрикес
23
Кикут
21
Пешко
21
Иньяч
10
Кривец
14
Стилич
9
Руднев
3-1-5-1
25
Треммель
23
Секагья
5
Афолаби
27
Швеглер
15
Шимер
33
Сарате
81
Швенто
15
Циоммер
6
Мендес
24
Ляйтгеб
11
Алан
22
Войтковяк
27
Келб
27
Келб
22
Войтковяк
21
Иньяч
14
Дрыгас
14
Дрыгас
21
Иньяч
9
Руднев
18
Вихнярек
18
Вихнярек
9
Руднев
33
Сарате
89
Яншер
89
Яншер
33
Сарате
15
Циоммер
7
Валлнер
7
Валлнер
15
Циоммер
24
Ляйтгеб
43
Богоссян
43
Богоссян
24
Ляйтгеб
Остались в запасе
Лех
Зальцбург
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Яцек Зелинский
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Остались в запасе
27
Кшиштоф Которовски
ВР
22
Северин Ганцарчик
ЛЗ
16
Якуб Вильк
ЛП
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
12
Милан Дудич
ЦЗ
27
Никола Покривац
ЦП
9
Томас Аугустинуссен
ЦП
Главный тренер
Яцек Зелинский
Статистика матча Лех - Зальцбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
- : -
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Лига Европы, 3 тур
Лех
1 : 1
22.10.2026
Сандерленд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Городской стадион
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