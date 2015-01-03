Диого Саломау - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Саломау
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Амадора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Диого
|Фамилия
|Саломау
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Амадора
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|1' -96'
|Барселона (Барселона)
|2:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|74'
|17.05.2015
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Леванте (Валенсия)
|09.05.2015
|64' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|02.05.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|29.04.2015
|54' -90'
|Эльче (Эльче)
|4:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|26.04.2015
|77' -90'
|Малага (Малага)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22.03.2015
|59' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|03.01.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)