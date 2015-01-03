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    Диого Саломау - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Диого
    Фамилия Саломау
    Команда Спортинг
    Состав Молодежный
    Родной город Амадора
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 сентября 1988 (34 года)
    Рост 174
    Вес 68
    Статистика по турнирам
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