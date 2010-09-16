Костас Каснаферис - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Каснаферис
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Имя
|Костас
|Фамилия
|Каснаферис
|Команда
|Арис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|177
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|80' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Арис (Салоники)
|15.02.2011
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|16.12.2010
|83' -90'
|Арис (Салоники)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|01.12.2010
|71' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:3
|Арис (Салоники)
|04.11.2010
|79' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Арис (Салоники)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|Байер (Леверкузен)
|16.09.2010
|90' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)