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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Арис - Байер
Арис - Байер: обзор матча 21 октября 2010
Арис
21.10.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Байер
Замена
Э. Дердийок
️️️️
С. Рольфес
Желтая карточка
М. Кадлец
Замена
К. Мендринос
️️️️
Коке
Замена
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
Р. Фати
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Н. Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
13
Михалис Сифакис
ВР
9
Коке
ВР
16
Мичел
ЛЗ
9
Роналдо
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
7
Антонио Кальво
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
9
Хавито
ЦФ
11
Карлос Руис
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Байер
15
Рене Адлер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Арис
1
Маркос Веллидис
ВР
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
7
Константинос Мендринос
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
4-2-1-2
13
Сифакис
16
Мичел
32
Вангели
24
Лазаридис
9
Роналдо
7
Кальво
91
Фати
8
Тоха
11
Руис
9
Хавито
3-2-2-2
15
Адлер
7
Райнарц
2
Фридрих
21
Вида
8
Бендер
3
Кадлец
6
Рольфес
5
Балич
10
Хельмес
14
Йоргенсен
9
Коке
7
Мендринос
7
Мендринос
9
Коке
14
Йоргенсен
10
Барнетта
10
Барнетта
14
Йоргенсен
6
Рольфес
9
Дердийок
9
Дердийок
6
Рольфес
Остались в запасе
Арис
Байер
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
1
Маркос Веллидис
ВР
17
Костас Каснаферис
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
4
Тимиос Кулухерис
ЦЗ
1
Маркос Веллидис
ВР
17
Костас Каснаферис
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
2
Нето
ПП
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
4
Сами Хююпя
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Арис - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ингварссон
(Хеслехольм)
Стадион:
Клеантис Викелидис
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