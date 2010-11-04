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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Арис
Байер - Арис: обзор матча 04 ноября 2010
Байер
04.11.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Арис
90'
А. Видаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Арис
Желтая карточка
А. Видаль
+1
+1
Замена
А. Приттас
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Замена
К. Каснаферис
️️️️
А. Кальво
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Б. Каплан
Замена
Д. Чеснаускис
️️️️
К. Руис
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
С. Рольфес
️️️️
Л. Бендер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
21
Бурак Каплан
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Арис
9
Коке
ВР
16
Мичел
ЛЗ
32
Кристи Вангели
ЦЗ
24
Никос Лазаридис
ЦЗ
9
Роналдо
ЦЗ
7
Антонио Кальво
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
8
Хуан Карлос Тоха
АП
11
Карлос Руис
ЦФ
9
Хавито
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Байер
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Арис
1
Маркос Веллидис
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
17
Костас Каснаферис
ЦП
7
Константинос Мендринос
ЦП
17
Дейвидас Чеснаускис
ЦП
55
Атанасиос Приттас
ЦП
2
Нето
ПП
3-2-3-2
15
Адлер
21
Каплан
7
Райнарц
2
Фридрих
3
Кадлец
8
Бендер
23
Видаль
5
Балич
33
Сэм
14
Йоргенсен
10
Хельмес
4-2-1-2
9
Коке
32
Вангели
24
Лазаридис
9
Роналдо
16
Мичел
7
Кальво
91
Фати
8
Тоха
9
Хавито
11
Руис
21
Каплан
10
Барнетта
10
Барнетта
21
Каплан
8
Бендер
6
Рольфес
6
Рольфес
8
Бендер
14
Йоргенсен
9
Дердийок
9
Дердийок
14
Йоргенсен
7
Кальво
17
Каснаферис
17
Каснаферис
7
Кальво
11
Руис
17
Чеснаускис
17
Чеснаускис
11
Руис
9
Коке
55
Приттас
55
Приттас
9
Коке
Остались в запасе
Байер
Арис
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Маркос Веллидис
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
22
Бенедикт Фернандес
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
7
Ренато Аугусто
ПП
Остались в запасе
1
Маркос Веллидис
ВР
7
Константинос Мендринос
ЦП
3
Ориоль
ЦЗ
2
Нето
ПП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Байер - Арис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Главный судья:
Бруну Пайшау
(Сетубал)
Стадион:
Бай-Арена
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