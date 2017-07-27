Кристи Вангели - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Кристи
|Фамилия
|Вангели
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корча
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Имя
|Кристи
|Фамилия
|Вангели
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Родной город
|Корча
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|176
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Скендербеу
|9
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2017
|1' -90'
|Янг Бойз (Берн)
|2:1
|Скендербеу (Корча)
|23.11.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|3:2
|Динамо (Киев)
|02.11.2017
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:0
|Скендербеу (Корча)
|19.10.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:0
|Партизан (Белград)
|28.09.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|1:1
|Янг Бойз (Берн)
|24.08.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|0:0
|Динамо (Загреб)
|17.08.2017
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|1:1
|Скендербеу (Корча)
|03.08.2017
|1' -90'
|Скендербеу (Корча)
|2:1
(4:2)п
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12'
|27.07.2017
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:1
|Скендербеу (Корча)