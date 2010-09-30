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    Нето - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дарси Дольче
    Фамилия Нето
    Команда Верия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 февраля 1981 (42 года)
    Рост 175
    Вес 70
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.02.2011 1' -80' Манчестер Сити (Манчестер) 3:0 Арис (Салоники)
    43'
    15.02.2011 1' -88' Арис (Салоники) 0:0 Манчестер Сити (Манчестер)
    16.12.2010 Был в запасе Арис (Салоники) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
    01.12.2010 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:3 Арис (Салоники)
    04.11.2010 Был в запасе Байер (Леверкузен) 1:0 Арис (Салоники)
    21.10.2010 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 Байер (Леверкузен)
    30.09.2010 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 2:1 Арис (Салоники)
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