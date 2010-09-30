Нето - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дарси Дольче
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Дарси Дольче
|Фамилия
|Нето
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 февраля 1981 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2011
|1' -80'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:0
|Арис (Салоники)
|43'
|15.02.2011
|1' -88'
|Арис (Салоники)
|0:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|16.12.2010
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)
|01.12.2010
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:3
|Арис (Салоники)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|1:0
|Арис (Салоники)
|21.10.2010
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|Байер (Леверкузен)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Арис (Салоники)