Франко Андрияшевич - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Андрияшевич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Андрияшевич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сплит
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|7
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|52'
|03.12.2020
|1' -86'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Риека (Риека)
|41'
|26.11.2020
|1' -87'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Риека (Риека)
|29.10.2020
|1' -65'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Риека (Риека)
|22.10.2020
|1' -63'
|Риека (Риека)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1'
|01.10.2020
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Риека (Риека)
|24.09.2020
|1' -90'
|Риека (Риека)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|115' 102'