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    Франко Андрияшевич - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Франко
    Фамилия Андрияшевич
    Команда Риека
    Состав Основной
    Родной город Сплит
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
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