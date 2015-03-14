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    Юрица Булят - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Юрица
    Фамилия Булят
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 сентября 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 80
    Статистика по турнирам
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