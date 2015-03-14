Юрица Булят - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Юрица
|Фамилия
|Булят
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Имя
|Юрица
|Фамилия
|Булят
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|10
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|90'
|20.05.2015
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|17.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|65'
|11.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|3:3
|Волынь (Луцк)
|85'
|03.05.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:2
|Ворскла (Полтава)
|26.04.2015
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|73'
|18.04.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Карпаты (Львов)
|11.04.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|04.04.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|14.03.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|07.03.2015
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:2
|Шахтер (Донецк)