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    Архимеде Морлео - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Архимеде
    Фамилия Морлео
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1983 (39 лет)
    Рост 183
    Вес 77
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    05.12.2016 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Болонья (Болонья)
    21.09.2016 66' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    17.09.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Болонья (Болонья)
    11.09.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    28.08.2016 Был в запасе Торино (Турин) 5:1 Болонья (Болонья)
    21.08.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
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