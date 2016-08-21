|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|05.12.2016
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|21.09.2016
|66' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|17.09.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Кальяри (Кальяри)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|5:1
|Болонья (Болонья)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)