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Висенте Иборра
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Висенте Иборра - статистика
Завершил карьеру
16 января 1988 (38)
#10 | Полузащитник
190 см | 81 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
24
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Леванте
1 : 0
01.06.2025
Эйбар
86' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Бургос
2 : 3
25.05.2025
Леванте
1' - 56'
54'
Испания. Сегунда, 40 тур
Леванте
1 : 0
16.05.2025
Альбасете
68' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльче
1 : 3
10.05.2025
Леванте
71' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Леванте
1 : 1
04.05.2025
Тенерифе
1' - 59'
Испания. Сегунда, 37 тур
Овьедо
1 : 0
26.04.2025
Леванте
1' - 65'
Испания. Сегунда, 36 тур
Леванте
5 : 2
19.04.2025
Сарагоса
59' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Леванте
3 : 1
06.04.2025
Расинг
69' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Альмерия
1 : 0
29.03.2025
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Леванте
3 : 2
23.03.2025
Кастельон
46' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Уэска
1 : 2
16.03.2025
Леванте
1' - 74'
Испания. Сегунда, 30 тур
Леванте
3 : 0
09.03.2025
Картахена
74' - 90'
89'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
1 : 2
02.03.2025
Леванте
1' - 65'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леванте
1 : 0
23.02.2025
Мирандес
1' - 59'
53'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леванте
0 : 0
16.02.2025
Спортинг
1' - 64'
42'
Испания. Сегунда, 26 тур
Малага
1 : 1
08.02.2025
Леванте
1' - 71'
Испания. Сегунда, 25 тур
Леванте
0 : 1
03.02.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Депортиво
1 : 2
25.01.2025
Леванте
78' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Леванте
3 : 1
18.01.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Леванте
2 : 2
14.12.2024
Кордоба
85' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Мирандес
2 : 1
06.12.2024
Леванте
77' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Расинг
1 : 0
13.10.2024
Леванте
1' - 11'
Испания. Сегунда, 8 тур
Леванте
0 : 0
06.10.2024
Овьедо
68' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
72' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
71' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
55' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
66' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
1' - 90'
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