Тиагу Гомеш - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Тиагу
|Фамилия
|Гомеш
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|8
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2014
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|25.11.2014
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|05.11.2014
|1' -46'
|ПСЖ (Париж)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21.10.2014
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|30.09.2014
|1' -71'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|17.09.2014
|1' -61'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|26.08.2014
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|4:0
|Ольборг (Ольборг)
|20.08.2014
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|54'