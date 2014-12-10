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Тиагу Гомеш
Статистика
Тиагу Гомеш - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1985 (41)
#8 | Полузащитник
181 см | 76 кг
Португалия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Аякс
4 : 0
10.12.2014
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 4
25.11.2014
Барселона
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
ПСЖ
1 : 0
05.11.2014
АПОЭЛ
1' - 46'
Лига чемпионов, 3 тур
АПОЭЛ
0 : 1
21.10.2014
ПСЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
АПОЭЛ
1 : 1
30.09.2014
Аякс
1' - 71'
Лига чемпионов, 1 тур
Барселона
1 : 0
17.09.2014
АПОЭЛ
1' - 61'
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
4 : 0
26.08.2014
Ольборг
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Ольборг
1 : 1
20.08.2014
АПОЭЛ
1' - 90'
54'
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