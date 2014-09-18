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    Митчелл те Вреде - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Митчелл
    Фамилия те Вреде
    Команда Херенвен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1991 (31 год)
    Рост 191
    Вес 81
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фейеноорд 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2015 29' -54' Фейеноорд (Роттердам) 1:2 Рома (Рим)
    54'
    19.02.2015 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Фейеноорд (Роттердам)
    11.12.2014 Был в запасе Стандард (Льеж) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    27.11.2014 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Севилья (Севилья)
    06.11.2014 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Риека (Риека)
    23.10.2014 80' -90' Риека (Риека) 3:1 Фейеноорд (Роттердам)
    02.10.2014 Был в запасе Фейеноорд (Роттердам) 2:1 Стандард (Льеж)
    18.09.2014 73' -90' Севилья (Севилья) 2:0 Фейеноорд (Роттердам)
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