Митчелл те Вреде - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|те Вреде
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|81
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Митчелл
|Фамилия
|те Вреде
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1991 (31 год)
|Рост
|191
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|29' -54'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|Рома (Рим)
|54'
|19.02.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.12.2014
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.11.2014
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|06.11.2014
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Риека (Риека)
|23.10.2014
|80' -90'
|Риека (Риека)
|3:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|02.10.2014
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:1
|Стандард (Льеж)
|18.09.2014
|73' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Фейеноорд (Роттердам)