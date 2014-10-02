Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Стандард
Фейеноорд - Стандард: обзор матча 02 октября 2014
Фейеноорд
02.10.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 1
Завершен
Стандард
47'
С. ван Бик
84'
Э. Ману
65'
Х. Виера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Стандард
Замена
Т. Вилена
️️️️
Э. Ману
90'
+1
89'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
А. Требель
87'
Желтая карточка
Й. ван Дамм
ГОЛ! 2:1!
Э. Ману
84'
77'
Замена
Ю. Оно
️️️️
Х. Виера
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Л. Иммерс
77'
70'
Замена
Т. Уотт
️️️️
В. Араужо
Желтая карточка
М. Нелом
69'
65'
ГОЛ! 1:1!
Х. Виера
Пас отдал
Д. Луи
ГОЛ! 1:0!
С. ван Бик
Пас отдал
М. Нелом
47'
38'
Желтая карточка
П. М'Поку
Желтая карточка
Л. Иммерс
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Лекс Иммерс
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
91
Рикардо Фати
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
25
Юджи Оно
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Вермеер
18
Нелом
5
Конголо
4
ван Бик
26
Уилкшир
21
Торнстра
20
Эль-Ахмади
8
Класи
45
Ману
91
Казим-Ричардс
10
Иммерс
3-1-2-1-2
1
Кавашима
22
Милец
23
Киман
37
ван Дамм
14
Луи
91
Фати
16
Требель
10
Виера
40
М'Поку
30
Араужо
45
Ману
52
Вилена
52
Вилена
45
Ману
10
Иммерс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
10
Иммерс
10
Виера
25
Оно
25
Оно
10
Виера
16
Требель
9
Де Камарго
9
Де Камарго
16
Требель
30
Араужо
32
Уотт
32
Уотт
30
Араужо
Остались в запасе
Фейеноорд
Стандард
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Главный тренер
Фред Руттен
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Остались в запасе
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
Остались в запасе
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Фейеноорд - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Де Кейп
Новости команд
Все
Фейеноорд
Стандард
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+