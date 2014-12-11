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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Стандард - Фейеноорд
Стандард - Фейеноорд: обзор матча 11 декабря 2014
Стандард
11.12.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
0 : 3
Завершен
Фейеноорд
16'
Й. Торнстра
60'
Ж. Бутьюс
88'
Э. Ману
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Фейеноорд
90'
+1
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
88'
ГОЛ! 0:3!
Э. Ману
82'
Замена
Э. Ману
️️️️
Ж. Бутьюс
73'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Ю. Оно
73'
67'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Т. Конголо
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Д. Муджанги-Биа
61'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Р. Фати
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Бутьюс
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
К. Фьоре
51'
26'
Замена
Л. Уилкшир
️️️️
Х. Булахруз
16'
ГОЛ! 0:1!
Й. Торнстра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
1
Эиджи Кавашима
ВР
27
Дарвин Андраде
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
24
Корентин Фьоре
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
67
Тортоль Луманза
ЛП
14
Джефф Луи
ОП
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
25
Юджи Оно
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Стандард
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-1-3-2
1
Кавашима
27
Андраде
23
Киман
24
Фьоре
8
Стам
14
Луи
67
Луманза
91
Фати
63
Муджанги-Биа
32
Уотт
25
Оно
4-1-2-1-2
1
Вермеер
23
Булахруз
5
Вауденберг
5
Конголо
4
ван Бик
21
Торнстра
52
Вилена
8
Класи
14
Бутьюс
10
Иммерс
91
Казим-Ричардс
25
Оно
27
Милошевич
27
Милошевич
25
Оно
91
Фати
4
де Сар
4
де Сар
91
Фати
63
Муджанги-Биа
9
Де Камарго
9
Де Камарго
63
Муджанги-Биа
14
Бутьюс
45
Ману
45
Ману
14
Бутьюс
5
Конголо
4
Даммерс
4
Даммерс
5
Конголо
23
Булахруз
26
Уилкшир
26
Уилкшир
23
Булахруз
Остались в запасе
Стандард
Фейеноорд
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
Главный тренер
Иван Вукоманович
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
16
Йоанн Тюрам-Ульен
ВР
37
Йелле ван Дамм
ЛЗ
21
Эйонг Эно
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
2
Рик Карсдорп
ПЗ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Иван Вукоманович
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Стандард - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Морис Дюфрасне
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