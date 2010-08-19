Николя Марацци - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Марацци
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Марацци
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1981 (41 год)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|7
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2010
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|75'
|04.11.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Спарта (Прага)
|6'
|21.10.2010
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:3
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|6' 22'
|30.09.2010
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|16.09.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|26.08.2010
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
(3:4)п
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|19.08.2010
|1' -85'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Локомотив (Москва)