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    Николас Гетаз - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Николас
    Фамилия Гетаз
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лозанна-Спорт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2010 Был в запасе Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:1 Палермо (Палермо)
    02.12.2010 Был в запасе ЦСКА (Москва) 5:1 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    04.11.2010 Был в запасе Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:3 Спарта (Прага)
    30.09.2010 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:0 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    16.09.2010 1' -90' Лозанна-Спорт (Лозанна) 0:3 ЦСКА (Москва)
    26.08.2010 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:1
    (3:4)п    		 Лозанна-Спорт (Лозанна)
    19.08.2010 Был в запасе Лозанна-Спорт (Лозанна) 1:1 Локомотив (Москва)
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