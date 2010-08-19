Николас Гетаз - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Гетаз
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Гетаз
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.12.2010
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|04.11.2010
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Спарта (Прага)
|30.09.2010
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|16.09.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|26.08.2010
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:1
(3:4)п
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|19.08.2010
|Был в запасе
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:1
|Локомотив (Москва)