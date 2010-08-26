Гийом Кац - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Кац
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Имя
|Гийом
|Фамилия
|Кац
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лозанна-Спорт
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|02.12.2010
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:1
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|04.11.2010
|1' -83'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|1:3
|Спарта (Прага)
|6' 64'
|21.10.2010
|1' -82'
|Спарта (Прага)
|3:3
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|30.09.2010
|1' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|16.09.2010
|1' -90'
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|0:3
|ЦСКА (Москва)
|26.08.2010
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
(3:4)п
|Лозанна-Спорт (Лозанна)
|206'