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    Александр Орехов - статистика

    Защитник
    Имя Александр
    Отчество Александрович
    Фамилия Орехов
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кропоткин
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШ-83
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 ноября 1983 (39 лет)
    Рост 198
    Вес 95
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2014 Был в запасе Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:4 Томь (Томск)
    17.08.2014 Был в запасе Сокол (Саратов) 1:1 Томь (Томск)
    10.08.2014 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Химик (Дзержинск)
    03.08.2014 12' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:3 Томь (Томск)
    27.07.2014 Был в запасе Томь (Томск) 3:1 Луч (Владивосток)
    19.07.2014 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Томь (Томск)
    12.07.2014 Был в запасе Томь (Томск) 0:2 Енисей (Красноярск)
    06.07.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 0:1 Томь (Томск)
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