|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2014
|Был в запасе
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|0:4
|Томь (Томск)
|17.08.2014
|Был в запасе
|Сокол (Саратов)
|1:1
|Томь (Томск)
|10.08.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2014
|12' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:3
|Томь (Томск)
|27.07.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|19.07.2014
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Томь (Томск)
|12.07.2014
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:2
|Енисей (Красноярск)
|06.07.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|0:1
|Томь (Томск)