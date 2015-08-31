Александр Антипенко - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Антипенко
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|194
|Вес
|88
|Имя
|Александр
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Антипенко
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 1982 (40 лет)
|Рост
|194
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рязань
|11
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -13'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Рязань (Рязань)
|0:0
|Чертаново (Москва)
|18.10.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|11.10.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|04.10.2015
|1' -46'
|Энергомаш (Белгород)
|1:0
|Рязань (Рязань)
|27.09.2015
|1' -67'
|Орел (Орел)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|19.09.2015
|1' -75'
|Рязань (Рязань)
|2:0
|Локомотив (Лиски)
|25' 33'
|14.09.2015
|1' -78'
|Металлург Л (Липецк)
|0:0
|Рязань (Рязань)
|69'
|07.09.2015
|1' -90'
|Рязань (Рязань)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)
|31.08.2015
|46' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Рязань (Рязань)
|24.08.2015
|64' -90'
|Рязань (Рязань)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|17.08.2015
|82' -90'
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)