Илиян Мицански - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Илиян
|Фамилия
|Мицански
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сандански
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Илиян
|Фамилия
|Мицански
|Команда
|Карлсруэ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сандански
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болгария
|7
|2
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.09.2015
|1' -55'
|Италия
|1:0
|Болгария
|55'
|03.09.2015
|1' -68'
|Болгария
|0:1
|Норвегия
|12.06.2015
|1' -90'
|Мальта
|0:1
|Болгария
|45'
|28.03.2015
|1' -72'
|Болгария
|2:2
|Италия
|17'
|16.11.2014
|58' -90'
|Болгария
|1:1
|Мальта
|10.10.2014
|1' -46'
|Болгария
|0:1
|Хорватия
|09.09.2014
|1' -58'
|Азербайджан
|1:2
|Болгария
|14'