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    Илиян Мицански - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Илиян
    Фамилия Мицански
    Команда Карлсруэ
    Состав Основной
    Родной город Сандански
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 20 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болгария 7 2 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.09.2015 1' -55' Италия 1:0 Болгария
    55'
    03.09.2015 1' -68' Болгария 0:1 Норвегия
    12.06.2015 1' -90' Мальта 0:1 Болгария
    45'
    28.03.2015 1' -72' Болгария 2:2 Италия
    17'
    16.11.2014 58' -90' Болгария 1:1 Мальта
    10.10.2014 1' -46' Болгария 0:1 Хорватия
    09.09.2014 1' -58' Азербайджан 1:2 Болгария
    14'
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