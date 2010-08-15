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    Ливио Набаб - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Ливио
    Фамилия Набаб
    Команда Гранвиль
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 июня 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кан 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.01.2011 Был в запасе Брест (Брест) 1:3 Кан (Кан)
    22.12.2010 Был в запасе Кан (Кан) 1:0 Ренн (Ренн)
    06.11.2010 60' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 87' -90' Кан (Кан) 2:3 Нанси (Нанси)
    02.10.2010 Был в запасе Валансьен (Валансьен) 2:1 Кан (Кан)
    18.09.2010 67' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Кан (Кан)
    11.09.2010 46' -90' Осер (Осер) 1:1 Кан (Кан)
    28.08.2010 75' -90' Кан (Кан) 0:2 Брест (Брест)
    22.08.2010 77' -90' Монпелье (Монпелье) 0:0 Кан (Кан)
    15.08.2010 Был в запасе Кан (Кан) 3:2 Лион (Лион)
    07.08.2010 81' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Кан (Кан)
    90'
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