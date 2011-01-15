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Ливио Набаб
Статистика
Ливио Набаб - статистика
Завершил карьеру
14 июня 1988 (38)
#15 | Нападающий
185 см | 80 кг
Гваделупа | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 3
15.01.2011
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Арль-Авиньон
3 : 2
06.11.2010
Кан
60' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Кан
2 : 3
30.10.2010
Нанси
87' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Валансьен
2 : 1
02.10.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
0 : 1
18.09.2010
Кан
67' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
1 : 1
11.09.2010
Кан
46' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
75' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
77' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3 : 2
15.08.2010
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
1 : 2
07.08.2010
Кан
81' - 90'
90'
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