Ливио Набаб - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Ливио
|Фамилия
|Набаб
|Команда
|Гранвиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Ливио
|Фамилия
|Набаб
|Команда
|Гранвиль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 июня 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кан
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.01.2011
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:3
|Кан (Кан)
|22.12.2010
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|06.11.2010
|60' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|87' -90'
|Кан (Кан)
|2:3
|Нанси (Нанси)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Валансьен (Валансьен)
|2:1
|Кан (Кан)
|18.09.2010
|67' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Кан (Кан)
|11.09.2010
|46' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Кан (Кан)
|28.08.2010
|75' -90'
|Кан (Кан)
|0:2
|Брест (Брест)
|22.08.2010
|77' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:0
|Кан (Кан)
|15.08.2010
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|3:2
|Лион (Лион)
|07.08.2010
|81' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Кан (Кан)
|90'