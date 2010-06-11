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    Альваро Фернандес - статистика

    Имя Альваро
    Фамилия Фернандес
    Команда Сиэтл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1985 (37 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уругвай 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.07.2010 Был в запасе Уругвай 2:3 Германия
    06.07.2010 Был в запасе Уругвай 2:3 Нидерланды
    02.07.2010 1' -46' Уругвай 1:1
    (4:2)п    		 Гана
    26.06.2010 84' -90' Уругвай 2:1 Южная Корея
    22.06.2010 Был в запасе Мексика 0:1 Уругвай
    16.06.2010 71' -90' ЮАР 0:3 Уругвай
    11.06.2010 Был в запасе Уругвай 0:0 Франция
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