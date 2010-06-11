Альваро Фернандес - статистика
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сиэтл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уругвай
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.07.2010
|Был в запасе
|Уругвай
|2:3
|Германия
|06.07.2010
|Был в запасе
|Уругвай
|2:3
|Нидерланды
|02.07.2010
|1' -46'
|Уругвай
|1:1
(4:2)п
|Гана
|26.06.2010
|84' -90'
|Уругвай
|2:1
|Южная Корея
|22.06.2010
|Был в запасе
|Мексика
|0:1
|Уругвай
|16.06.2010
|71' -90'
|ЮАР
|0:3
|Уругвай
|11.06.2010
|Был в запасе
|Уругвай
|0:0
|Франция