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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Южная Корея
Уругвай - Южная Корея: обзор матча 26 июня 2010
Уругвай
26.06.2010, суббота, 18:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Южная Корея
8'
Л. Суарес
80'
Л. Суарес
68'
Л. Чхун-Ен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Южная Корея
Замена
Е. Ки Хун
️️️️
К. Сун-Юн
Замена
А. Фернандес
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Ч. Ен Хюн
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Замена
Н. Лодейро
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Ч. Ду Ри
ГОЛ! 1:1!
Л. Чхун-Ен
Замена
Л. Дон Гук
️️️️
Д. Ким
Замена
М. Викторино
️️️️
Д. Годин
Желтая карточка
Ю. Ким
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
4
Хорхе Фусиле
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
16
Макси Перейра
ПЗ
17
Аревало Риос
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
6
Альваро Перейра
ЦП
10
Диего Форлан
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Форлан
Южная Корея
1
Чун Сун-Рён
ВР
12
Ли Юн Пе
ЛЗ
4
Чо Ен Хюн
ЦЗ
14
Джунг-Су Ли
ЦЗ
22
Ча Ду Ри
ПЗ
17
Ли Чхун-Ен
ЛВ
16
Ки Сун-Юн
ЦП
8
Юнг-Ву Ким
ЦП
7
Пак Джи Сун
(К)
АП
19
Джае-Сунг Ким
ПВ
10
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
Южная Корея
21
Ким Юн Кван
ВР
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
19
Ем Ки Хун
АП
20
Ли Дон Гук
ЦФ
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
9
Ан Джун Хван
ЦФ
4-3-1-2
23
Муслера
4
Фусиле
3
Годин
2
Лугано
16
Перейра
17
Риос
15
Перес
6
Перейра
10
Форлан
9
Суарес
21
Кавани
4-2-3-1
1
Чун Сун-Рён
22
Ча Ду Ри
4
Чо Ен Хюн
14
Ли
12
Ли Юн Пе
16
Ки Сун-Юн
8
Ким
19
Ким
7
Пак Джи Сун
17
Ли Чхун-Ен
10
Пак Чу-Юн
3
Годин
13
Викторино
13
Викторино
3
Годин
6
Перейра
7
Лодейро
7
Лодейро
6
Перейра
9
Суарес
20
Фернандес
20
Фернандес
9
Суарес
19
Ким
20
Ли Дон Гук
20
Ли Дон Гук
19
Ким
16
Ки Сун-Юн
19
Ем Ки Хун
19
Ем Ки Хун
16
Ки Сун-Юн
Остались в запасе
Уругвай
Южная Корея
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Главный тренер
Диего Форлан
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
9
Ан Джун Хван
ЦФ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
11
Ли Сенг Юл
ЦФ
21
Ким Юн Кван
ВР
9
Ан Джун Хван
ЦФ
23
Кан Мин Су
ЦЗ
3
Ким Хюн Иль
ЦЗ
1
Ли Вун Джэ
ВР
15
Ким Дон Джин
ЛЗ
2
О Бом Сок
ПЗ
12
Ким Бо-Кьюн
ЛП
5
Ким Нам Иль
ЦП
Главный тренер
Диего Форлан
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Уругвай - Южная Корея
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Мик Пикель (оба - Германия)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
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