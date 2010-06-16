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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
ЮАР - Уругвай
ЮАР - Уругвай: обзор матча 16 июня 2010
ЮАР
16.06.2010, среда, 22:30
Чемпионат мира, группа A, 2 тур
0 : 3
Завершен
Уругвай
24'
Д. Форлан
80'
Д. Форлан (П)
90+5'
А. Перейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЮАР - Уругвай
+5
ГОЛ! 0:3!
А. Перейра
Пас отдал
Л. Суарес
+1
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Перес
Замена
С. Фернандес
️️️️
Э. Кавани
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Форлан
Замена
Ш. Уолтерс
️️️️
С. Пиенаар
Красная карточка
И. Куне
Замена
А. Фернандес
️️️️
Х. Фусиле
Замена
С. Морири
️️️️
Р. Летшолоньяне
Желтая карточка
К. Дикгакой
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Желтая карточка
С. Пиенаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
16
Итумеленг Куне
ВР
2
Сибонисо Гакса
ЛЗ
3
Тсепо Масилела
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
(К)
ЦЗ
14
Бонгани Кумало
ПЗ
8
Сифиве Чабалала
ЛП
11
Теко Модисе
ЦП
10
Стивен Пиенаар
ЦП
12
Ренеилве Летшолоньяне
АП
13
Кагишо Дикгакой
ПП
9
Катлего Мфела
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
16
Макси Перейра
ЛЗ
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
6
Альваро Перейра
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
17
Аревало Риос
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
ЮАР
22
Шуаиб Уолтерс
ВР
1
Мониб Джозефс
ВР
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Мэттью Бут
ЦЗ
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
19
Сюрпрайс Морири
ЦП
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
17
Бернард Паркер
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
4-4-1-1
16
Куне
2
Гакса
3
Масилела
4
Мокоена
14
Кумало
8
Чабалала
11
Модисе
10
Пиенаар
13
Дикгакой
12
Летшолоньяне
9
Мфела
4-3-3
23
Муслера
4
Фусиле
2
Лугано
3
Годин
16
Перейра
17
Риос
15
Перес
6
Перейра
9
Суарес
21
Кавани
10
Форлан
12
Летшолоньяне
19
Морири
19
Морири
12
Летшолоньяне
10
Пиенаар
22
Уолтерс
22
Уолтерс
10
Пиенаар
15
Перес
5
Гаргано
5
Гаргано
15
Перес
4
Фусиле
20
Фернандес
20
Фернандес
4
Фусиле
21
Кавани
12
Фернандес
12
Фернандес
21
Кавани
Остались в запасе
ЮАР
Уругвай
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Мэттью Бут
ЦЗ
1
Мониб Джозефс
ВР
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Карлос Паррейра
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
18
Сиябонга Номвете
ЦФ
7
Лэнс Дэвидс
ЦП
21
Сиябонга Сангвени
ЦЗ
14
Мэттью Бут
ЦЗ
1
Мониб Джозефс
ВР
6
Анеле Нгонгка
ПЗ
6
МакБет Сибайя
ЦП
23
Тандуисе Кубони
ЦП
17
Бернард Паркер
ЦФ
Остались в запасе
19
Андрес Скотти
ЦП
12
Хуан Кастильо
ВР
13
Себастьян Абреу
ЦФ
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
Главный тренер
Карлос Паррейра
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча ЮАР - Уругвай
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Помощники судьи:
Арне Маттиас
Бураджина Франческо (оба - Швейцария)
Стадион:
Лофтус Версфельд
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:25 (прямая)
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