Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Уругвай - Франция
Уругвай - Франция: обзор матча 11 июня 2010
Уругвай
11.06.2010, пятница, 22:30
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Франция
Желтая карточка
Д. Лугано
+3
Замена
С. Эгурен
️️️️
Д. Перес
Замена
А. Жиньяк
️️️️
С. Гову
Вторая желтая
Н. Лодейро
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
С. Абреу
️️️️
Л. Суарес
Замена
Т. Анри
️️️️
Н. Анелька
Желтая карточка
Н. Лодейро
Замена
Н. Лодейро
️️️️
И. Гонсалес
Желтая карточка
М. Викторино
19'
Желтая карточка
Ф. Рибери
13'
Желтая карточка
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
2
Диего Лугано
(К)
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
6
Альваро Перейра
ЛП
15
Диего Перес
ЦП
17
Аревало Риос
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
16
Макси Перейра
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
3
Эрик Абидаль
ЦЗ
5
Вильям Галлас
ЦЗ
19
Бакари Санья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
14
Жереми Тулалан
ЦП
19
Абу Диаби
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
10
Сидней Гову
ПВ
21
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
15
Флоран Малуда
ЛВ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
12
Тьерри Анри
ЛФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
3-4-1-2
23
Муслера
2
Лугано
3
Годин
13
Викторино
6
Перейра
15
Перес
17
Риос
16
Перейра
18
Гонсалес
9
Суарес
10
Форлан
4-2-3-1
1
Льорис
19
Санья
3
Абидаль
5
Галлас
3
Эвра
14
Тулалан
19
Диаби
10
Гову
8
Гуркюфф
7
Рибери
21
Анелька
9
Суарес
13
Абреу
13
Абреу
9
Суарес
15
Перес
8
Эгурен
8
Эгурен
15
Перес
18
Гонсалес
7
Лодейро
7
Лодейро
18
Гонсалес
8
Гуркюфф
15
Малуда
15
Малуда
8
Гуркюфф
21
Анелька
12
Анри
12
Анри
21
Анелька
10
Гову
10
Жиньяк
10
Жиньяк
10
Гову
Остались в запасе
Уругвай
Франция
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Раймон Доменек
Остались в запасе
12
Хуан Кастильо
ВР
19
Андрес Скотти
ЦП
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
4
Хорхе Фусиле
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Седрик Каррассо
ВР
22
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Марк Планюс
ЦЗ
17
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
13
Антони Ревейер
ПЗ
18
Алу Диарра
ЦП
8
Матье Вальбуэна
АП
9
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Раймон Доменек
Статистика матча Уругвай - Франция
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Франция
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Турция
0 : 1
25.09.2026
Франция
Чемпионат мира, Матч за 3-е место
Франция
4 : 6
19.07.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Юити Нисимура
(Токио)
Помощники судьи:
Тору Сагара (Япония)
Джон Хэ Сан (Корея)
Стадион:
Кейптаун Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 1" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Уругвай
Франция
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Япония – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
5-й и 6-й туры Лиги наций 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
10:06
Лига наций: шансы Италии и Франции на победу в матче 5 тура
09:11
Игрок «Реала» получил травму паха в сборной
Вчера, 22:23
1
Зидан назвал футболиста, который должен был получить «Золотой мяч» вместо Кейна
8 ноября
2
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+