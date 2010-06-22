Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Мексика - Уругвай
Мексика - Уругвай: обзор матча 22 июня 2010
Мексика
22.06.2010, вторник, 18:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уругвай
43'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Уругвай
Желтая карточка
И. Кастро
Замена
С. Фернандес
️️️️
Л. Суарес
Желтая карточка
Чичарито
Замена
А. Скотти
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Х. Фусиле
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бланко
Замена
И. Кастро
️️️️
Э. Морено
Замена
П. Баррера
️️️️
А. Гуардадо
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Оскар Перес
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
0
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
5
Рикардо Осорио
ПЗ
6
Херардо Торрадо
ЛП
6
Джовани Дос Сантос
ЦП
18
Андрес Гуардадо
АП
4
Рафаэль Маркес
ПП
10
Куатемок Бланко
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
4
Хорхе Фусиле
ЛЗ
13
Маурисио Викторино
ЦЗ
2
Диего Лугано
ЦЗ
17
Аревало Риос
ПЗ
15
Диего Перес
ЛП
6
Альваро Перейра
ЦП
10
Диего Форлан
ЦП
16
Макси Перейра
ПП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Мексика
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
22
Альберто Медина
ЦП
8
Исраэль Кастро
ЦП
7
Пабло Баррера
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Уругвай
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Андрес Скотти
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
12
Себастьян Фернандес
ПВ
13
Себастьян Абреу
ЦФ
4-3-1-2
1
Перес
5
Сальсидо
15
Морено
0
Родригес
5
Осорио
6
Торрадо
6
Дос Сантос
4
Маркес
18
Гуардадо
9
Франко
10
Бланко
4-4-2
23
Муслера
17
Риос
13
Викторино
2
Лугано
4
Фусиле
16
Перейра
6
Перейра
10
Форлан
15
Перес
9
Суарес
21
Кавани
15
Морено
8
Кастро
8
Кастро
15
Морено
18
Гуардадо
7
Баррера
7
Баррера
18
Гуардадо
10
Бланко
14
Чичарито
14
Чичарито
10
Бланко
6
Перейра
19
Скотти
19
Скотти
6
Перейра
9
Суарес
12
Фернандес
12
Фернандес
9
Суарес
Остались в запасе
Мексика
Уругвай
22
Альберто Медина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
Главный тренер
Оскар Табарес
Остались в запасе
22
Альберто Медина
ЦП
6
Хорхе Торрес
ЦЗ
19
Джонни Магальон
ЦЗ
1
Луис Эрнесто Мичел
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
22
Пауль Агилар
ПЗ
21
Адольфо Баутиста
ЛВ
Остались в запасе
13
Себастьян Абреу
ЦФ
12
Хуан Кастильо
ВР
23
Мартин Силва
ВР
22
Мартин Касерес
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Себастьян Эгурен
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
18
Игнасио Гонсалес
АП
20
Альваро Фернандес
ПП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Оскар Табарес
Статистика матча Мексика - Уругвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 3 тур
Уругвай
0 : 1
27.06.2026
Испания
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Эрош Габор
Тибор Вамош (оба - Венгрия)
Стадион:
Роял Бафокенг
Где смотреть матч:
"Россия-2" 20:00 (запись)
Новости команд
Все
Мексика
Уругвай
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Россия проиграла Мексике и вылетела в утешительный турнир чемпионата мира U15
28 октября
14
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
США – Мексика: кто победит в товарищеском матче 2026 года
3 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Южная Корея – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
28 сентября
Южная Корея – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 2026 года
27 сентября
Япония – Уругвай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Япония – Уругвай: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
3 сентября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+