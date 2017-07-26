Роберто Лаго - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Лаго
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Роберто
|Фамилия
|Лаго
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 августа 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|9
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2017
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21.11.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:6
|Реал (Мадрид)
|17.10.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.09.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|13.09.2017
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|23.08.2017
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|15.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Славия (Прага)
|02.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|4:0
|Вииторул (Констанца)
|94'
|26.07.2017
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)