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Роберто Лаго
Статистика
Роберто Лаго - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1985 (41), Виго
#3 | Защитник
178 см | 70 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АПОЭЛ
9
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Тоттенхэм
3 : 0
06.12.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 6
21.11.2017
Реал
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
АПОЭЛ
1 : 1
17.10.2017
Боруссия Д
1' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
АПОЭЛ
0 : 3
26.09.2017
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Реал
3 : 0
13.09.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
0 : 0
23.08.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
2 : 0
15.08.2017
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
АПОЭЛ
4 : 0
02.08.2017
Вииторул
1' - 90'
94'
Лига чемпионов, 3 раунд
Вииторул
1 : 0
26.07.2017
АПОЭЛ
1' - 90'
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