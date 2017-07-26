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    Роберто Лаго - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Роберто
    Фамилия Лаго
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 августа 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
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