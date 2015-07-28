Максим Лепский - статистика
#63 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лепский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|73
|Имя
|Максим
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Лепский
|Команда
|Зенит
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|190
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|73' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|18.10.2015
|66' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:2
|Рязань (Рязань)
|14.09.2015
|1' -63'
|Витязь (Подольск)
|1:1
|Зенит (Пенза)
|07.09.2015
|1' -79'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|16'
|31.08.2015
|59' -90'
|Авангард (Курск)
|2:3
|Зенит (Пенза)
|24.08.2015
|78' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Чертаново (Москва)
|17.08.2015
|81' -90'
|Зенит (Пенза)
|1:0
|Энергомаш (Белгород)
|90'
|11.08.2015
|79' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:0
|Зенит (Пенза)
|03.08.2015
|70' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|73' -90'
|Рязань (Рязань)
|0:3
|Зенит (Пенза)
|20.07.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Орел (Орел)