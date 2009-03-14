|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.06.2009
|46' -90'
|Рубин (Казань)
|0:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.05.2009
|79' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|16.05.2009
|1' -58'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:2
|Рубин (Казань)
|17'
|11.05.2009
|61' -90'
|Рубин (Казань)
|4:0
|Томь (Томск)
|02.05.2009
|65' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:5
|Рубин (Казань)
|25.04.2009
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:2
|Спартак (Москва)
|22.03.2009
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:0
|Рубин (Казань)
|14.03.2009
|1' -63'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)