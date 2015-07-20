Роман Дудин - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Дудин
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|196
|Вес
|80
|Имя
|Роман
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Дудин
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|196
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дружба
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2015
|1' -81'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|1' -84'
|Афипс (Афипский)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|14.09.2015
|65' -90'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|07.09.2015
|57' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|0:1
|Дружба (Майкоп)
|22.08.2015
|1' -46'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.08.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|3:2
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Дружба (Майкоп)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)
|28.07.2015
|1' -70'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|3:0
|Дружба (Майкоп)
|20.07.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)