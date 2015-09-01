Заур Осмаев - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Заур
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Осмаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Имя
|Заур
|Отчество
|Ахмедович
|Фамилия
|Осмаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|12
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|57' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|62'
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|57'
|11.10.2015
|46' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|65' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|77'
|28.09.2015
|78' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|83' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|75' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|90'
|07.09.2015
|72' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|78'
|01.09.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|25.08.2015
|74' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|12.08.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|50'
|04.08.2015
|Был в запасе
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)