Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Италия. Серия В 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2010/2011