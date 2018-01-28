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    Марсель Бюхель - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Марсель
    Фамилия Бюхель
    Команда Асколи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 марта 1991 (31 год)
    Рост 175
    Вес 67
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 20 0 0 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2018 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.04.2018 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    04.04.2018 1' -90' Беневенто (Беневенто) 3:0 Верона (Верона)
    51'
    31.03.2018 1' -90' Интер (Милан) 3:0 Верона (Верона)
    18.03.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:5 Аталанта (Бергамо)
    10.03.2018 1' -90' Верона (Верона) 1:0 Кьево (Верона)
    29'
    19.02.2018 1' -90' Лацио (Рим) 2:0 Верона (Верона)
    11.02.2018 1' -90' Сампдория (Генуя) 2:0 Верона (Верона)
    04.02.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Рома (Рим)
    48'
    28.01.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:4 Верона (Верона)
    21.01.2018 1' -90' Верона (Верона) 0:3 Кротоне (Кротоне)
    06.01.2018 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Верона (Верона)
    30.12.2017 1' -90' Верона (Верона) 1:3 Ювентус (Турин)
    17.12.2017 1' -90' Верона (Верона) 3:0 Милан (Милан)
    59'
    10.12.2017 1' -90' СПАЛ (Феррара) 2:2 Верона (Верона)
    22'
    04.12.2017 1' -90' Верона (Верона) 0:1 Дженоа (Генуя)
    87'
    25.11.2017 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Верона (Верона)
    20.11.2017 1' -90' Верона (Верона) 2:3 Болонья (Болонья)
    8'
    30.10.2017 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Интер (Милан)
    25.10.2017 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Верона (Верона)
    22.10.2017 Был в запасе Кьево (Верона) 3:2 Верона (Верона)
    16.10.2017 Был в запасе Верона (Верона) 1:0 Беневенто (Беневенто)
    01.10.2017 Был в запасе Торино (Турин) 2:2 Верона (Верона)
    24.09.2017 Был в запасе Верона (Верона) 0:3 Лацио (Рим)
    20.09.2017 Был в запасе Верона (Верона) 0:0 Сампдория (Генуя)
    16.09.2017 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Верона (Верона)
    10.09.2017 1' -90' Верона (Верона) 0:5 Фиорентина (Флоренция)
    27.08.2017 1' -90' Кротоне (Кротоне) 0:0 Верона (Верона)
    36'
    19.08.2017 1' -90' Верона (Верона) 1:3 Наполи (Неаполь)
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