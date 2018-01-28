Марсель Бюхель - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Бюхель
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Марсель
|Фамилия
|Бюхель
|Команда
|Асколи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 марта 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|20
|0
|0
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.04.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|04.04.2018
|1' -90'
|Беневенто (Беневенто)
|3:0
|Верона (Верона)
|51'
|31.03.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|3:0
|Верона (Верона)
|18.03.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:5
|Аталанта (Бергамо)
|10.03.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:0
|Кьево (Верона)
|29'
|19.02.2018
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Верона (Верона)
|11.02.2018
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Верона (Верона)
|04.02.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Рома (Рим)
|48'
|28.01.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:4
|Верона (Верона)
|21.01.2018
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:3
|Кротоне (Кротоне)
|06.01.2018
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Верона (Верона)
|30.12.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|17.12.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|3:0
|Милан (Милан)
|59'
|10.12.2017
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Верона (Верона)
|22'
|04.12.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:1
|Дженоа (Генуя)
|87'
|25.11.2017
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Верона (Верона)
|20.11.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:3
|Болонья (Болонья)
|8'
|30.10.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Интер (Милан)
|25.10.2017
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Верона (Верона)
|22.10.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|3:2
|Верона (Верона)
|16.10.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:0
|Беневенто (Беневенто)
|01.10.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:2
|Верона (Верона)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:3
|Лацио (Рим)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:0
|Сампдория (Генуя)
|16.09.2017
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Верона (Верона)
|10.09.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:5
|Фиорентина (Флоренция)
|27.08.2017
|1' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|0:0
|Верона (Верона)
|36'
|19.08.2017
|1' -90'
|Верона (Верона)
|1:3
|Наполи (Неаполь)