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    Юхани Ояла - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Юхани
    Фамилия Ояла
    Команда Вайле
    Состав Основной
    Родной город Вантаа
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 июня 1989 (33 года)
    Рост 191
    Вес 83
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2017 Был в запасе Финляндия 2:2 Турция
    06.10.2017 1' -90' Хорватия 1:1 Финляндия
    02.09.2017 1' -33' Финляндия 1:0 Исландия
    11.06.2017 1' -90' Финляндия 1:2 Украина
    12.11.2016 Был в запасе Украина 1:0 Финляндия
    09.10.2016 1' -90' Финляндия 0:1 Хорватия
    06.10.2016 Был в запасе Исландия 3:2 Финляндия
    05.09.2016 Был в запасе Финляндия 1:1 Косово
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