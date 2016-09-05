Юхани Ояла - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Юхани
|Фамилия
|Ояла
|Команда
|Вайле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Юхани
|Фамилия
|Ояла
|Команда
|Вайле
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вантаа
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июня 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2017
|Был в запасе
|Финляндия
|2:2
|Турция
|06.10.2017
|1' -90'
|Хорватия
|1:1
|Финляндия
|02.09.2017
|1' -33'
|Финляндия
|1:0
|Исландия
|11.06.2017
|1' -90'
|Финляндия
|1:2
|Украина
|12.11.2016
|Был в запасе
|Украина
|1:0
|Финляндия
|09.10.2016
|1' -90'
|Финляндия
|0:1
|Хорватия
|06.10.2016
|Был в запасе
|Исландия
|3:2
|Финляндия
|05.09.2016
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Косово