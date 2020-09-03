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Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Уэльс
Финляндия - Уэльс: обзор матча 03 сентября 2020
Финляндия
03.09.2020, четверг, 21:45
Лига наций, группа B4, 1 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
80'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Уэльс
90'
+3
Желтая карточка
К. Мур
90'
+2
Замена
Б. Кабанго
️️️️
Д. Джеймс
86'
Желтая карточка
Х. Уилсон
Замена
П. Сойри
️️️️
И. Нисканен
86'
80'
ГОЛ! 0:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Джеймс
Замена
Т. Лам
️️️️
Т. Спарв
76'
Желтая карточка
Л. Вяйсянен
72'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Кауко
71'
69'
Желтая карточка
К. Робертс
60'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Д. Уильямс
Желтая карточка
Т. Пукки
47'
46'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Г. Бэйл
36'
Желтая карточка
Д. Моррел
Желтая карточка
Т. Спарв
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
23
Дилан Левитт
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
13
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
6
Ояла
18
Уронен
3
О'Шонесси
21
Вяйсянен
14
Спарв
6
Камара
19
Кауко
10
Пукки
20
Похьянпало
22
Нисканен
3-2-2-2-1
1
Хеннесси
16
Моррел
5
Ампаду
17
Локьер
14
Робертс
4
Дэвис
23
Левитт
18
Уильямс
20
Джеймс
11
Бэйл
13
Мур
19
Кауко
9
Йенсен
9
Йенсен
19
Кауко
14
Спарв
16
Лам
16
Лам
14
Спарв
22
Нисканен
13
Сойри
13
Сойри
22
Нисканен
18
Уильямс
3
Уильямс
3
Уильямс
18
Уильямс
11
Бэйл
8
Уилсон
8
Уилсон
11
Бэйл
20
Джеймс
5
Кабанго
5
Кабанго
20
Джеймс
Остались в запасе
Финляндия
Уэльс
17
Николай Алхо
ЦЗ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
Главный тренер
Маркку Канерва
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
17
Николай Алхо
ЦЗ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
Остались в запасе
17
Рабби Матондо
ПВ
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
21
Адам Дэвис
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
26
Мэтт Смит
ЦП
23
Уилл Волкс
ЦП
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Финляндия - Уэльс
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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