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Расписание матчей
Лига наций
Финляндия - Болгария
Финляндия - Болгария: обзор матча 11 октября 2020
Финляндия
11.10.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B4, 3 тур
2 : 0
Завершен
Болгария
52'
Р. Тэйлор
67'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Болгария
Замена
Н. Алхо
️️️️
И. Нисканен
87'
Замена
Р. Карьялайнен
️️️️
Т. Пукки
87'
75'
Замена
Т. Неделев
️️️️
Д. Илиев
75'
Замена
Я. Карабелев
️️️️
А. Цветков
Замена
П. Сойри
️️️️
Р. Тэйлор
74'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Й. Уронен
67'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Похьянпало
65'
60'
Замена
Б. Краев
️️️️
И. Иса
60'
Замена
Д. Велкоски
️️️️
А. Недялков
ГОЛ! 1:0!
Р. Тэйлор
Пас отдал
Т. Пукки
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
22
Илмари Нисканен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Болгария
23
Мартин Луков
ВР
14
Антон Недялков
ЛЗ
5
Кристиан Димитров
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
16
Кристиян Малинов
ЦП
22
Александр Цветков
ЦП
2
Страхил Попов
ЦП
11
Кирил Десподов
ПВ
17
Георги Йомов
ЦФ
19
Исмаил Иса
ЦФ
20
Димитар Илиев
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
Болгария
1
Георгий Георгиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
21
Димитар Велкоски
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
14
Филип Крастев
ЦП
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
4-3-3
1
Градецки
18
Уронен
22
Райтала
2
Араюри
4
Тойвио
6
Камара
7
Тэйлор
14
Спарв
10
Пукки
20
Похьянпало
22
Нисканен
3-3-1-3
23
Луков
5
Димитров
15
Божиков
14
Недялков
16
Малинов
22
Цветков
2
Попов
11
Десподов
20
Илиев
19
Иса
17
Йомов
22
Нисканен
17
Алхо
17
Алхо
22
Нисканен
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
10
Пукки
21
Карьялайнен
21
Карьялайнен
10
Пукки
7
Тэйлор
13
Сойри
13
Сойри
7
Тэйлор
14
Недялков
21
Велкоски
21
Велкоски
14
Недялков
22
Цветков
11
Карабелев
11
Карабелев
22
Цветков
20
Илиев
8
Неделев
8
Неделев
20
Илиев
19
Иса
10
Краев
10
Краев
19
Иса
Остались в запасе
Финляндия
Болгария
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
14
Филип Крастев
ЦП
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Георгий Георгиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Остались в запасе
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
14
Филип Крастев
ЦП
6
Валентин Антов
ЦЗ
1
Георгий Георгиев
ВР
23
Пламен Илиев
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Финляндия - Болгария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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