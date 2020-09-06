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Расписание матчей
Лига наций
Ирландия - Финляндия
Ирландия - Финляндия: обзор матча 06 сентября 2020
Ирландия
06.09.2020, воскресенье, 19:00
Лига наций, группа B4, 2 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
64'
Ф. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ирландия - Финляндия
90'
+1
Замена
Р. Карьялайнен
️️️️
Т. Пукки
89'
Желтая карточка
Д. О'Шонесси
Желтая карточка
Г. Артер
86'
79'
Замена
Й. Уронен
️️️️
Н. Хямяляйнен
Замена
Д. МакКлин
️️️️
А. Коннолли
77'
Желтая карточка
Д. Моламби
66'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Айда
66'
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Йенсен
Пас отдал
Р. Тэйлор
63'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. О'Доуда
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Гарри Артер
ЦП
3
Каллум О'Доуда
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
10
Адам Айда
ЦФ
17
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
14
Тим Спарв
ЦП
6
Глен Камара
ЦП
7
Роберт Тэйлор
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Ирландия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
7
Каллум Робинсон
ЦФ
15
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
21
Расмус Карьялайнен
ЦФ
11
Яссе Туоминен
ЦФ
4-4-2
23
Рэндольф
3
Стивенс
2
Доэрти
4
Даффи
15
Иган
11
Брэди
3
О'Доуда
6
Моламби
8
Артер
17
Коннолли
10
Айда
3-2-3-2
1
Градецки
17
Алхо
3
О'Шонесси
21
Вяйсянен
22
Хямяляйнен
6
Ояла
14
Спарв
6
Камара
7
Тэйлор
10
Пукки
20
Похьянпало
17
Коннолли
11
МакКлин
11
МакКлин
17
Коннолли
3
О'Доуда
7
Робинсон
7
Робинсон
3
О'Доуда
10
Айда
15
МакГолдрик
15
МакГолдрик
10
Айда
20
Похьянпало
9
Йенсен
9
Йенсен
20
Похьянпало
10
Пукки
21
Карьялайнен
21
Карьялайнен
10
Пукки
22
Хямяляйнен
18
Уронен
18
Уронен
22
Хямяляйнен
Остались в запасе
Ирландия
Финляндия
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
7
Сантери Хостикка
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
23
Марк Траверс
ВР
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Алан Брауне
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
21
Даррах Ленихэн
ЦП
9
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
7
Сантери Хостикка
ЦФ
22
Илмари Нисканен
ЦФ
12
Йессе Йоронен
ВР
23
Ансси Яаккола
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
13
Пюрю Сойри
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Ирландия - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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