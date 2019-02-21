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Марек Бакош
Статистика
Марек Бакош - статистика
Завершил карьеру
15 апреля 1983 (43)
#23 | Нападающий
184 см | 76 кг
Словакия
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Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Copa del Sol 2011
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
6
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Динамо Загреб
3 : 0
21.02.2019
Виктория
Был в запасе
61'
Лига Европы, 1/16 финала
Виктория
2 : 1
14.02.2019
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Спартак Тр
1 : 0
13.12.2018
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Андерлехт
0 : 0
29.11.2018
Спартак Тр
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Фенербахче
2 : 0
04.10.2018
Спартак Тр
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спартак Тр
1 : 0
20.09.2018
Андерлехт
1' - 90'
45'
Лига Европы, 4 раунд
Спартак Тр
1 : 1
30.08.2018
Олимпия
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Олимпия
0 : 2
23.08.2018
Спартак Тр
1' - 90'
23'
49'
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